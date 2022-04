Swiatek prend une pause

La Polonaise Iga Swiatek, qui domine le tennis féminin, a annoncé mercredi qu'elle déclarait forfait pour le tournoi WTA 1000 sur terre battue de Madrid (28 avril-7 mai), afin de se reposer et de soigner un bras droit douloureux après deux mois intenses au cours desquels elle a décroché quatre titres de suite.

«Malheureusement, mon équipe et moi avons décidé qu'il était nécessaire pour moi de déclarer forfait pour Madrid», a dit sur son compte Twitter la N.1 mondiale de 20 ans, qui vient, en l'espace de deux mois, de remporter successivement les tournois de Doha, Indian Wells, Miami et Stuttgart et reste sur une série de 23 victoires consécutives.

«Après des dernières semaines intenses, il est temps pour moi de prendre soin de mon bras dont je souffre depuis Miami et dont je n'ai pas eu le temps de m'occuper convenablement depuis», a expliqué Swiatek sur son compte Twitter.

«J'ai besoin de faire une pause et de ne plus jouer autant afin de m'occuper sérieusement de ce bras. Mon corps a besoin de repos», a ajouté la championne qui, également demi-finaliste à Adélaïde et aux Internationaux d'Australie en janvier, a disputé 35 matchs depuis le début de l'année.

Les organisateurs du tournoi de Madrid ont annoncé de leur côté sur WhatsApp le forfait de Swiatek «à cause d'une blessure à l'épaule droite».