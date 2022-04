Pierre-Luc Dubois: le «coup de circuit» du CH?

Pierre-Luc Dubois pourrait-il se joindre aux Canadiens lors de la saison morte?

Lors de sa chronique Sans filet, mercredi, Michel Bergeron a déclaré que les Canadiens devraient tout faire pour tenter de l'obtenir.

«Pour moi, les grandes faiblesses des Canadiens sont en défense et au centre. Dubois serait le ''fit'' parfait. Il a 23 ans et il a 15 buts en avantage numérique. Ça serait un coup de circuit. En plus de ça, c'est un Québécois. On ne peut plus attendre. On a besoin de jeunes joueurs affamés qui vont représenter les Canadiens, le Québec et le Canada.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.