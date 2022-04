Peyton Manning honore Demaryius Thomas avec une bourse

L’ancien quart-arrière de la NFL Peyton Manning a mis en place une bourse en l’honneur de son coéquipier Demaryius Thomas, qui est décédé en décembre.

La Fondation PeyBack, qui a été fondée par Manning et son épouse, a annoncé mercredi qu’elle financerait une bourse d’études au nom du receveur de passes qui a passé l’arme à gauche à l’âge de 33 ans.

L’aide financière sera remise à un étudiant de Georgia Tech, où Thomas a fait ses études. Elle sera disponible pour un élève de première année originaire du comté de Laurens, en Géorgie. C’est là que le défunt est né et a grandi.

«Demaryius Thomas était un coéquipier incroyablement talentueux et altruiste, mais plus important encore, c'était une personne et un ami extraordinaire», a clamé Manning dans une missive de sa fondation.

«Grâce à cette bourse, Demaryius aura un impact durable sur de jeunes personnes méritantes de sa région, qui peuvent suivre ses traces et accomplir de grandes choses dans la vie.»

Thomas a porté l’uniforme des Broncos de Denver de 2010 à 2018. Manning et lui ont partagé le même uniforme de 2012 à 2015. Ils ont remporté le 50e Super Bowl ensemble lors de la dernière saison du pivot.