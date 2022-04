Parité hommes-femmes: «On est sur la bonne voie»

Cette semaine, pour l’avant-dernier balado «Femme d’Hockey» de la saison, Annie Larouche est l’invitée d’Isabelle Ethier.

Véritable bâtisseuse, celle qui est maintenant à la tête de la nouvelle équipe professionnelle de basketball de Montréal, l’Alliance, y raconte son parcours hors du commun et inspirant. À découvrir ici:

Dans ce balado, Annie:

Revient sur ses débuts de carrière avec les Alouettes

Fait un parallèle entre elle et Mario Lemieux

Jase des gérants d’estrades qui sont sur les réseaux sociaux

Donne des conseils pour gravir les échelons

Annie Larouche, qui travaille depuis longtemps dans des domaines majoritairement masculins, a constaté du progrès dans la parité hommes-femmes au fil des ans.

«C’est important d’avoir un retour du balancier. Ce n’est pas encore égal, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais on est sur la bonne voie», juge-t-elle.

Elle croit que c’est par leurs actions que les femmes doivent démontrer qu’elles méritent d’avoir les mêmes opportunités que les hommes.

«Ce que je dis souvent aux filles plus jeunes, c’est de parler par tes actions, de faire en sorte que tu sois indispensable. Tu n’as pas besoin de le crier haut et fort. Fais ce que tu as à faire et les gens vont te remarquer. C’est mon conseil.»

«Je ne peux pas chialer»

Elle souligne d’ailleurs l’apport des hommes dans sa carrière.

«Je ne peux pas chialer contre les hommes, car ce sont eux qui m’ont offert les beaux postes que j’ai eus dans ma carrière. Je suis rendue là où j’en suis parce que des gens m’ont fait confiance.»

C'est ce qu'a fait l'Alliance en la nommant vice-présidente et directrice des opérations de la nouvelle équipe de la Ligue élite canadienne de basketball.

L’Alliance disputera le premier match de son histoire le 25 mai contre les Honey Badgers à Hamilton et jouera sa première rencontre à domicile, à l’Auditorium de Verdun, le 29 mai contre les Shooting Stars de Scarborough.

Le balado «Femme d'Hockey», présenté par IGA, est produit en partenariat avec TVA Sports pour sa troisième saison et est diffusé chaque semaine.