LHJMQ: et de sept pour les Remparts!

BAIE-COMEAU – Les Remparts de Québec ont prolongé leur séquence fructueuse avec une septième victoire de suite, mercredi soir, quand ils ont pris la mesure du Drakkar de Baie-Comeau par le pointage de 8-4 sur la glace du centre Henry-Leonard.

Après avoir vu les locaux ouvrir la marque avec le seul filet de l’engagement initial, les Diables rouges ont sonné la charge en deuxième période avec une poussée dévastatrice de cinq buts dans ce 49e gain de la campagne.

Cette autre conquête en territoire ennemi a, du même coup, permis à la troupe de Patrick Roy de reprendre la position de tête au classement général du circuit Courteau avec un total 100 points, un de plus que les Islanders de Charlottetown.

Les vainqueurs ont amorcé leur ralliement quand Zachary Bolduc a profité d’un jeu de puissance pour inscrire son 51e filet de la saison grâce à un tir frappé parfait dans la partie supérieure.

Zachary Gravel (son 25e) a ensuite donné les devants aux siens quand il a frappé une rondelle libre au vol. Les Remparts ont enchaîné avec deux autres buts marqués en seulement 38 secondes d’intervalle.

Les visiteurs n’ont plus jamais regardé en arrière. «Les joueurs ont bien commencé le match, mais leur gardien (Olivier Adam) a réalisé des gros arrêts. On s’est parlé après la première période et les gars ont su s’ajuster», a commenté le pilote Patrick Roy.

L’entraîneur avait confiance de voir son club revenir en force. «Notre désavantage numérique a fait du bon travail en début de deuxième. Par la suite, nous avons marqué un gros but et c’est là que tout a commencé. Il y avait eu plusieurs bonnes chances en attaque et cela a débloqué.»

Même s’il aurait souhaité voir un travail plus constant sur le plan défensif, le patron des Remparts a de nouveau vanté l’effort collectif. «Notre profondeur nous aide beaucoup depuis le début de la saison. Nous avons la chance de miser sur quatre trios qui peuvent contribuer et nous l’avons vu de nouveau ce soir.»

Nathan Gaucher, Edouard Cournoyer, Mikael Huchette, Zachary Gravel (son deuxième du match), Viljami Marjala, et Pier-Olivier Roy ont complété le pointage pour l’équipe de tête au cumulatif.

En bref

Le vétéran Benjamin Corbeil (deux buts, une passe) a été le meilleur des siens dans la défaite. Jacob Gaucher et Marc-Antoine Pépin ont aussi déjoué le gardien Fabio Iacobo, qui a fait face à 27 lancers contre 43 pour son vis-à-vis Olivier Adam... Les Remparts joueront, vendredi, le premier match d’un programme double face à l’Océanic de Rimouski... Le Drakkar en fera autant face aux Saguenéens de Chicoutimi.