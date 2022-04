Les Yankees aussi ont volé des signaux

Une lettre rédigée par le baseball majeur et ayant été obtenue par une chaîne de télévision locale confirme que les Yankees de New York ont écopé en 2017 d’une amende de 100 000 $ à la suite d’une enquête relative à des allégations de vols de signaux.

Tel que rapporté mardi par SNY, qui a cité un texte envoyé par le commissaire Rob Manfred au directeur général Brian Cashman, les grandes ligues ont conclu que l’organisation concernée avait utilisé son bureau consacré aux reprises vidéo au Yankee Stadium en 2015 et 2016 pour décoder les signaux des adversaires et ensuite les transmettre au frappeur par le biais d’un coureur placé au deuxième coussin. Dans les parties disputées à l’étranger, le club s’est servi du téléphone situé à l’intérieur de l’abri des joueurs pour refiler des informations.

«Comme cela fut mentionné publiquement en 2017, les Yankees de New York ont reçu une amende pour utilisation inappropriée du téléphone dans l’abri, car les règles sur les reprises interdisent la transmission de toute information autre que celles portant sur la contestation d’un jeu», a expliqué le circuit par voie de communiqué, mardi.

Protestation

Du côté des Yankees, la déception quant à la diffusion de la lettre est bien sentie. D’ailleurs, ils avaient vu leur requête pour la garder sous scellé rejetée par une cour d’appel fédérale, jeudi.

«Les Yankees se sont vigoureusement battus contre la production de cette lettre, non seulement à cause du principe légal impliqué, mais aussi pour empêcher la diffusion de fausses conclusions sur des événements ayant eu lieu avant la mise en place des règles relatives au vol de signaux par le commissaire. Ce qui est clair ici, c’est que l’amende a été imposée avant les nouveaux standards et paramètres décidés par les ligues majeures», a indiqué l’équipe.

Ailleurs dans le baseball, les Astros de Houston avaient été sanctionnés en raison de la mise en place d’un système de vols de signaux en vigueur en 2017, année de leur conquête de la Série mondiale. Notamment, leur directeur général Jeff Luhnow et leur gérant A.J. Hinch avaient été suspendus un an pour être aussitôt congédiés, sans compter des pénalités financières et la perte de deux choix de repêchage.

À l’automne de cette année-là, Manfred avait resserré les règlements, mais c’est en janvier 2020 que les punitions ont été annoncées contre les Astros.