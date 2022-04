Les Golden Knights en eaux troubles

Les Golden Knights de Vegas sont de plus en plus près de rater les séries éliminatoires pour la première fois de leur histoire, eux qui ont perdu un match crucial dans la course au bal printanier par la marque de 3 à 2 en tirs de barrage, mardi à Dallas, face aux Stars.

En récoltant un point au classement, la formation du Nevada a maintenu ses minces espoirs, mais elle devra gagner ses deux derniers matchs en plus d’espérer des défaites en temps réglementaire des Stars, à qui ils restent aussi deux matchs à jouer.

La défaite des Golden Knights a aussi permis aux Kings de Los Angeles et aux Predators de Nashville de confirmer leur place en séries.

Dans le duel du jour, le défenseur des Stars Miro Heiskanen a joué les héros pour les favoris de la foule en étant le seul a secoué les cordages lors de la septième ronde de la fusillade.

Jason Robertson, lui, s’est distingué lors du temps réglementaire, en marquant les deux filets des siens. Il a, du même coup, atteint le plateau des 40 buts cette saison.

Outre Heiskanen et Robertson, Jake Oettinger pourra être remercié par ses coéquipiers. Le gardien a repoussé les sept tentatives lors des tirs de barrage, ainsi que 33 des 35 tentatives adverses lors des 65 minutes précédentes.

Blues (3) c. Avalanche (5)

Ducks (5) c. Sharks (2)