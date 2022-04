Le président des Penguins quitte son poste

David Morehouse, qui a passé les 16 dernières années en tant que président et chef de la direction chez les Penguins de Pittsburgh, a quitté son poste avec effet immédiat, mercredi.

L’homme de 62 ans a fait part de sa décision au propriétaire majoritaire du Fenway Sports Group, John Henry, et au commissaire Tom Werner, qui ont accepté de le libérer. Le président des opérations hockey Brian Burke et le président et chef de l’exploitation Kevin Acklin prendront le relais chez les Penguins.

«J’aimerais remercier Ron Burkle et Mario Lemieux de m’avoir fait confiance en 2007 et d’avoir permis à un jeune de Pittsburgh de réaliser son rêve de diriger l’équipe de sa ville natale. Pendant ces 16 années, j’ai été tellement chanceux que j’ai l’impression de ne pas avoir travaillé», a expliqué Morehouse par voie de communiqué.

«Ç’a toujours été un partenariat – avec le groupe de direction, les joueurs, les entraîneurs, le personnel et les amateurs de Pittsburgh. Nous avons vécu de grands moments ensemble, incluant trois coupes Stanley, et nous avons vu Pittsburgh devenir une vraie ville de hockey», a-t-il ajouté.

Morehouse a d’abord rejoint les Penguins comme consultant pour le projet de nouvel aréna de l’équipe et en est ensuite devenu le président en avril 2007. Sous sa gouverne, la bande à Sidney Crosby a atteint la série finale quatre fois et n’a pas raté le bal printanier une seule fois.

Auparavant, Morehouse a œuvré en politique, travaillant notamment à la Maison-Blanche, au Pentagone et à Capitol Hill.