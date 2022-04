LCF : plusieurs changements de réglementation

La Ligue canadienne de football (LCF) a annoncé une série de changements à son livre des règlements afin de mettre davantage l’accent sur «l’immense terrain, les excitants retours de botté et des pointages élevés».

C’est ce que le circuit du commissaire Randy Ambrosie a annoncé par voie de communiqué, mercredi. La LCF a justifié ces modifications par les conclusions d’un sondage auprès des partisans et de ses têtes dirigeantes.

«L’analyse de notre produit la plus complète et la plus collaborative de notre histoire nous a menés ici : la prochaine étape de notre mission vise à rendre notre football le plus divertissant, le plus excitant et le plus rapide possible», a indiqué Ambrosie.

Dorénavant, les traits hachurés sur les terrains seront placés plus près du centre du terrain. Chacun sera situé à 28 verges de la ligne de côté la plus près, plutôt qu’à 24 verges. Par conséquent, ils seront distancés de neuf verges l’un de l’autre et non pas de 17 verges.

«Placer le ballon plus au centre du terrain encouragera les équipes à utiliser l’ensemble du terrain et leur livre de jeux en entier», a expliqué le commissaire.

De plus, les séries offensives s’amorceront à la ligne de 40 verges, plutôt qu’à la ligne de 35 après un placement ou un simple. Les équipes effectuant un botté d’envoi – peu importe le moment – le feront à partir de la ligne de 30 verges plutôt qu’à partir de la ligne de 35. La seule exception sont les bottés d’envoi à la suite d’un touché de sûreté, qui se feront à partir de la ligne de 20 plutôt qu’à partir de la ligne de 25.

Plus sévère sur les unités spéciales

En ce qui concerne les bottés, toutes les pénalités pour non-respect de l’immunité seront de 15 verges. Précédemment, une pénalité de 15 verges pour non-respect de l’immunité n’était imposée que si le spécialiste des retours de botté captait le ballon dans les airs; la pénalité était de cinq verges si le ballon bondissait d’abord au sol. De plus, un dégagement qui sort en touche avant d’avoir atteint la ligne de 15 verges de l’adversaire vaudra une pénalité à l’équipe concernée.

«Nos entraîneurs, nos directeurs généraux et nos présidents d'équipe ont tous convenu que le retour de botté est une partie excitante et essentielle du football canadien», a indiqué Ambrosie.

«Lorsque des équipes commettent délibérément une infraction pour empêcher tout retour, ça rend notre sport moins excitant et ça crée un arrêt de jeu pendant que la pénalité est infligée. Nous voulions remédier à cette situation.»

En bref

Deux quarts-arrière pourront maintenant se retrouver sur le terrain en même temps, pourvu que toutes les règles concernant les ratios soient respectées.

Un coordonnateur aux communications du service de l’arbitrage, en mesure de discuter avec les officiels sur le terrain via un casque d’écoute, sera ajouté au banc de chaque équipe. Cela permettra un partage d’information avec les entraîneurs sans obliger l'arbitre à s'approcher des lignes de côté. Cela permettra aussi aux entraîneurs d’aviser plus facilement les officiels de leurs intentions de prendre un temps d’arrêt ou de contester une décision.

Une pénalité décernée à la fin du premier ou du troisième quart le sera au début du quart suivant et ne prolongera donc pas le précédent.

La création d'une nouvelle pénalité pour conduite répréhensible à l’égard des quarts-arrière qui feignent d'amorcer une glissade est aussi prévue. Le ballon serait replacé à l’endroit où la simulation s'est produite.

Il y aura expulsion automatique de tout joueur ayant reçu deux pénalités pour rudesse excessive ou pour conduite répréhensible après un jeu.