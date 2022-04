La relève des Blue Jays flanche

La relève des Blue Jays n’a pas été en mesure de freiner les Red Sox de Boston, ces derniers l’emportant 7 à 1, mercredi à Toronto.

Les visiteurs se sont mis en marche en sixième manche, produisant deux points pour prendre les devants. Les Jays ont été incapables de répondre et la troupe d’Alex Cora a ajouté deux autres points au huitième engagement, se donnant ainsi un cousin suffisant pour l’emporter.

Enrique Hernandez a été l’un des artisans de cette victoire. Un ballon-sacrifice et un double lui ont permis de produire deux points. Ses coéquipiers Rafael Devers, J.D. Martinez, Bobby Dalbec, Xander Bogaerts et Rob Refsnyder ont eux aussi poussé un coéquipier vers le marbre.

Guerrero produit encore

Sans être flamboyant, Vladimir Guerrero fils a encore trouvé un moyen de se faire remarquer. À sa deuxième présence au bâton, il a frappé une fausse balle qui a terminé sa course... sur son pied.

En douleur, il a eu besoin de quelques minutes avant de retourner dans le rectangle des frappeurs. Il a ensuite frappé un roulant qui a permis à Tyler Heineman d’inscrire le seul point des favoris locaux.

Le fils de l’ancienne gloire des Expos de Montréal a malgré tout été incapable de placer la balle en lieu sûr dans un deuxième match de suite.

La victoire est allée au dossier de Michael Wacha (2-0), qui n’a concédé qu’un seul point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches sur la butte. Le partant des Jays, Ross Stripling, a quant à lui permis un point et cinq frappes en lieu sûr, mais il n’a pas été impliqué dans la décision.

C’est plutôt son successeur au monticule, Trent Thornton (0-1), qui a subi la défaite.

Les deux équipes croiseront le fer une dernière fois dans cette série de quatre parties jeudi après-midi. Avec une victoire, la seule formation canadienne du baseball majeur aura remporté trois duels contre ses rivaux de la section Est de la Ligue américaine.

Les Astros de Houston et les Yankees de New York seront ensuite de passage au Rogers Centre pour des séries de trois rencontres.