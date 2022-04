Carey Price a peut-être disputé quatre parties en 2021-2022, mais ses problèmes à un genou continuent de le suivre comme son ombre.

C’est ce qui fait dire à l’analyste-hockey de la chaîne TVA Sports Yvon Pedneault que l’aventure du numéro 31 avec le Tricolore pourrait se terminer plus tôt que tard.

«Il va falloir que ça arrête cette histoire de Carey Price, a souligné Pedneault, mercredi, lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports. [...] La question qu’on doit tous se poser est : "Peut-il faire partie de la solution?". Et à mon avis, c’est non.

«On parle d’un gardien de but de 35 ans. Supposons qu’il revient dans une forme correcte l’an prochain, combien de matchs peut-il jouer? Est-ce qu’il va jouer sans avoir à visiter l’infirmerie encore une fois? C’est un signe de distraction également. Et si tu entreprends un programme de relance de concession, quand tu vas arriver peut-être à une certaine crédibilité dans ton plan, il va peut-être avoir 38 ans. Ça va donner quoi?»

Pedneault a approuvé la suggestion de Jean-Charles Lajoie d’inscrire le nom de Price sur la liste des blessés à long terme, si possible.

«Tout dépend de ce qui va se passer cet été, a confié Pedneault. Ce n’est pas compliqué. J’achète le principe relativement à Carey Price. Donne-toi la possibilité de t’en aller au marché des joueurs autonomes sans compensation et de profiter d’un marché qui pourrait aider ta relance de l’équipe d’une façon beaucoup plus rapide.

«Je pense qu’on sait très bien que Kristopher Letang sera attrayant. Mais il y a un joueur qui me plait beaucoup parmi les joueurs autonomes sans compensation et c’est Filip Forsberg. Pour ceux qui ont regardé les Predators de Nashville au cours des dernières années, Filip Forsberg est un joueur qui ne déteste pas le jeu robuste, qui va dans la circulation très dense, il aime aller devant le filet, c’est un joueur extrêmement créatif et on peut penser, peut-être rêver, de le voir aux côtés de Caufield et Suzuki.»

Outre Forsberg, le cas de l’attaquant des Flames Johnny Gaudreau, qui écoule la dernière année de son contrat, a attiré l’attention de Pedneault. Toutefois, selon lui, Johnny «Hockey» restera avec les Flames ou rejoindra une équipe dans la grande région de New York, Philadelphie compris.

À voir dans la vidéo ci-dessus.