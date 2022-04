Décès de Mike Bossy: «C’est un gros vide»

En raison de son talent et de son humilité, Mike Bossy a laissé une trace indélébile dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH). Plusieurs personnalités du monde sportif sont venues lui rendre un dernier hommage, hier, dans un salon funéraire de la Rive-Nord de Montréal.

Bossy est décédé à l’âge de 65 ans après une bataille de quelques mois contre le cancer. Lors des témoignages récoltés dans le hall d’entrée, on s’est rapidement rendu compte que l’ancienne gloire des Islanders de New York a marqué les gens à plusieurs niveaux.

La brillante carrière de Bossy a commencé par un recruteur qui croyait en son talent: Henry Saraceno. En 1977, celui-ci avait convaincu les Islanders de New York de sélectionner le Québécois au premier tour, le 15e au total.

Toutefois, M. Saraceno n’a jamais eu la chance de voir l’éclosion de Bossy dans la LNH. Il est décédé d’une crise cardiaque en 1979. Son fils Mario, qui est dépisteur des Islanders au Québec depuis 43 ans, est touché par le décès de Bossy.

«C’est un gros vide pour la famille au complet, a mentionné Mario Saraceno à sa sortie du salon funéraire. Mike était le lien qui nous rattachait à notre père. C’est le lien très fort des Islanders.

«C’est une énorme perte pour le hockey, pour Lucie, Tanya, Josianne, pour les Islanders et le Québec.»

«Quel grand joueur ! Je ne crois pas qu’il recevait toute la reconnaissance qui lui revenait.»

Fournier émotif

L’ancien arbitre et animateur Ron Fournier est également venu transmettre ses condoléances à la famille. Il connaissait Bossy depuis une quarantaine d’années.

À l’instar de Maurice Richard et Guy Lafleur, Bossy n’hésitait pas à dire sa façon de penser aux journalistes. Une facette qui est disparue chez les joueurs d’aujourd’hui.

«Le Rocket et Guy Lafleur étaient des rebelles. Mike n’était pas un rebelle, a expliqué Fournier. Mike était un gars d’opinion. Lui aussi, parfois, il se laissait aller, mais sans être trop.»

Il salue également l’annonce de la Société Saint-Jean-Baptiste qui va honorer Bossy dans les prochaines semaines.

«C’est un prix qu’il mérite depuis plusieurs années, a ajouté Fournier. Pour les raisons que vous voulez, ça ne lui avait pas été accordé.»

Le même agent

L’ancien patineur de vitesse Gaëtan Boucher avait un point commun avec Bossy: il avait le même agent. Les deux athlètes étaient conseillés par Pierre Lacroix durant plusieurs années.

«On a eu le même agent et ça nous a liés d’une certaine façon. On habitait la même ville et on a participé à différentes activités ensemble à travers les années, a raconté Boucher. Je vais me rappeler de son dévouement et de sa simplicité. Il était toujours intègre.

«Il a fait la même chose lorsqu’il a embarqué dans d’autres activités après sa carrière.»

Les funérailles auront lieu cet après-midi dans une cérémonie privée. Le propriétaire des Islanders et les anciens coéquipiers John Tonelli et Bryan Trottier doivent être présents tout comme le premier ministre François Legault.