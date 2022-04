«Ce gars-là n’arrête jamais» - Huberdeau

Jonathan Huberdeau a eu de bonnes chances de terminer au premier rang des pointeurs de la LNH pendant une bonne partie de la saison, mais la perspective de le voir mettre la main sur le trophée Art-Ross s’amenuise, ces jours-ci, après que Connor McDavid eut amassé 12 points à ses quatre derniers matchs.

Ainsi, avant les matchs de mercredi, l’attaquant québécois des Panthers se retrouvait sept points derrière le capitaine des Oilers (115 contre 122).

«Je le savais que ça allait arriver, ce gars-là n’arrête jamais», a affirmé Huberdeau, mercredi, en entrevue à «JiC»

«Je suis rendu un peu loin pour y croire, mais c’est correct, ça a été l’fun!», a ajouté celui qui mène les passeurs dans la LNH avec 85 mentions d’aide.

Les Panthers ont encore deux matchs à jouer, dont un contre les Canadiens, dans cette saison régulière couronnée de succès, qui a vu l’équipe trôner au sommet de la division Atlantique la plupart du temps.

«C’est meilleure saison dans l’histoire de l’équipe, il faut être fier de ça», a notamment mentionné Huberdeau

Cela dit, les Panthers ont trébuché, dernièrement, en encaissant des revers contre le Lightning et les Bruins, deux rivaux de divisions qui pourraient croiser leur chemin en séries.

«L’adversité, on avait besoin de ça, a relativisé le joueur-étoile. Je ne suis pas inquiet, on sait quel genre d’équipe on est (...) cette année, on les a battues, ces équipes, on sait ce qu’on peut faire.»