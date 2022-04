Baseball majeur : un problème avec les balles?

Le lanceur des Mets de New York Chris Bassitt a fait une sortie en règle contre le baseball majeur concernant les balles utilisées, de plus en plus de frappeurs étant atteints par des tirs.

«J’ai déjà été atteint au visage et je ne veux jamais faire ça à personne. Le baseball majeur a un énorme problème avec ses balles. Elles sont mauvaises. Tout le monde le sait. Tous les lanceurs de la ligue le savent», a clamé Bassitt, mardi, après la victoire des siens de 3 à 0 contre les Cardinals de St. Louis.

«Les ligues majeures s’en fichent, a poursuivi celui dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet New York. Le baseball majeur s’en fout complètement. Nous nous sommes exprimés à ce sujet et ils n’en ont rien à faire.»

Dans l’affrontement contre les «Cards», cinq joueurs ont été atteints par des lancers, dont trois des Mets. Le joueur de premier coussin du club new-yorkais Pete Alonso a d’ailleurs reçu une balle sur la tête. C’est la deuxième fois qu'il est touché par un tir en 2022.

Selon le site sportif The Athletic, les ligues majeures utilisent un nouveau type de balle en 2022. Elles ont été créées dans le but de réduire le nombre de coups de circuit, de retraits au bâton et de buts sur balles, tout en créant plus d’action.

«En première manche, elles sont décentes, a dit Bassitt à propos des nouvelles balles. En troisième manche, elles sont mauvaises. En quatrième manche, elles vont bien. En cinquième manche, elles sont de nouveau mauvaises. Nous jouons aussi dans des climats différents. Il n’y a pas de norme. Rien n’est pareil.»