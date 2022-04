Autre échec pour les Canucks, mais pas pour Hughes

Malgré un gain de 5 à 2 face au Kraken de Seattle, les Canucks de Vancouver ont été mathématiquement éliminés de la course aux séries, mardi soir.

En effet, le gain des Stars de Dallas en tirs de barrage contre les Golden Knights de Vegas a mis fin aux minces espoirs des joueurs de la formation de la Colombie-Britannique.

«C’est vraiment décevant, a dit le défenseur Quinn Hughes en conférence de presse après le match. Nous devons cependant être un peu fiers de nous concernant la façon dont nous nous sommes battus au cours des trois derniers mois et demi.»

Après un début de saison catastrophique, les Canucks ont congédié l’entraîneur-chef Travis Green et l’ont remplacé par Bruce Boudreau le 5 décembre. Le club de Vancouver a depuis maintenu un dossier de 31-15-9.

«Je pense vraiment que cela peut nous inspirer pour l’année prochaine et je suis persuadé que notre culture s’est vraiment améliorée», a aussi dit Hughes.

Il s’agira tout de même de la sixième fois en sept campagnes que les Canucks ne seront pas de l’après-saison.

Une saison record

En ce qui concerne le positif dans le camp des Canucks en 2021-2022, il y a eu les performances de Hughes. L’arrière a d’ailleurs battu le record d’équipe pour le nombre de points amassés en une seule saison chez les défenseurs. Face au Kraken, le jeune homme de 22 ans a récolté un but et deux mentions d’aide pour porter son total de points à 66 en 74 rencontres.

«Ce n’était pas vraiment sur mon radar en début de saison, a raconté Hughes. Quand j’ai atteint la marque des 50 points, je me suis dit que je pouvais probablement y arriver. Honnêtement, c’est la course aux séries qui était dominante dans mon esprit. Je me disais aussi qu’en jouant du bon hockey, nous avions plus de chances d’y arriver. J’ai pensé que les deux étaient en quelque sorte liés.»

Hughes a aussi indiqué qu’il était plus fier de son jeu d’ensemble que de sa production offensive.

«Je pense que mes 40 derniers matchs ont été de loin les meilleurs de ma carrière. Je parle de mon jeu global, pas des points. À ma première saison, j’ai eu beaucoup de points, mais je ne contrôlais rien dans ma zone. Je pense que je fais dorénavant un meilleur travail à ce niveau.»