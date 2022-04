Sam Carrick a gagné la confiance des Ducks

Les Ducks d’Anaheim ont accordé mardi un nouveau contrat de deux ans à l’attaquant Sam Carrick.

La valeur de l’entente n’a pas été précisée. Le joueur de centre de 30 ans avait signé un pacte d’un an et de 750 000 $ en juillet 2021 et aurait pu profiter de l’autonomie complète cet été.

Cette saison, Carrick a établi de nouveaux sommets personnels en carrière grâce à ses 11 buts et huit mentions d’aide pour 19 points. En 64 rencontres, il a passé 85 minutes au cachot et a conservé un différentiel de -12 pour les Canards, qui manqueront les séries éliminatoires.

Acquis des Blackhawks de Chicago le 1er mars 2017, l’Ontarien a été un choix de cinquième tour, le 144e au total, des Maple Leafs de Toronto au repêchage de 2010. Depuis ses débuts en 2014-2015, il a accumulé 30 points en 111 parties.