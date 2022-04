Saison terminée pour Erik Karlsson?

Déjà à l’écart depuis quelque temps, le défenseur des Sharks de San Jose Erik Karlsson pourrait bien avoir joué son dernier match cette saison.

Le Suédois de 31 ans, deux fois lauréat du trophée Norris remis au meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH), est aux prises avec une blessure au bas du corps. Il n’a pas patiné depuis la défaite de 5 à 4 en fusillade contre les Blackhawks de Chicago, le 14 avril.

Karlsson devait ainsi rater la rencontre des siens face aux Ducks d’Anaheim, mardi soir, et ne devrait vraisemblablement pas prendre part aux duels contre les Oilers d’Edmonton et le Kraken de Seattle, jeudi et vendredi.

«Il n’y a aucun point vraiment positif pour dire qu’il va être en uniforme pour les deux derniers matchs de la saison, a dit l’entraîneur-chef Bob Boughner, mardi, selon le quotidien "The Mercury News". Il n’a pas été sur la glace depuis une semaine.»

Karlsson a donc totalisé 10 buts et 35 points en 50 parties cette saison, montrant un différentiel de -14. Il a notamment raté six matchs en raison de la COVID-19 en début de campagne, et 15 autres cet hiver après avoir été opéré pour traiter une déchirure musculaire.

Les Sharks rateront les séries éliminatoires pour une troisième saison consécutive.