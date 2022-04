Les Hawks sont en vacances

Près de 24 heures après les Celtics de Boston, le Heat de Miami a obtenu son billet pour le deuxième tour éliminatoire de la NBA, en défaisant les Hawks d’Atlanta 97 à 94 dans le cinquième match de leur série, mardi en Floride.

Ce qui est d’autant plus impressionnant, c’est que les vainqueurs étaient privés des services de Jimmy Butler et Kyle Lowry, tous deux blessés. C’est donc Victor Oladipo qui a pris la relève, avec 23 points. Bam Adebayo l’a épaulé plus qu’adéquatement, avec un double-double de 20 points et 11 rebonds.

Le Heat a aussi tenu au silence Trae Young, dans ce match sans lendemain pour l’équipe de la Géorgie. L’athlète de 23 ans n’a converti que deux de ses 12 lancers, ratant les cinq du centre-ville, en plus de réussir sept de ses neuf lancers francs, pour 11 maigres points.

C’est plutôt De’Andre Hunter qui a tout essayé pour prolonger d’au moins un match la campagne des siens, lui qui a inscrit 35 points, en plus d’ajouter 11 rebonds, mais en vain.

Les Grizzlies l’emportent à la dernière seconde

À Memphis, les Grizzlies ont profité d’une poussée en fin de match pour remonter la pente et l’emporter 111 à 109 aux dépens des Timberwolves du Minnesota, grâce à un tir à la dernière seconde.

Les visiteurs avaient pourtant pris les devants à la fin du premier quart et n’avaient pas échappé cette avance jusque dans les derniers instants. Ja Morant a finalement brisé une égalité de 109 à 109 quand son lancer est entré dans l’anneau avec une seconde au cadran.

Morant a d’ailleurs mené les siens, avec 30 points, tandis que son coéquipier Desmond Bane en a ajouté 25. Karl-Anthony Towns a assuré la réplique adverse, avec 28 points.

C’est donc dire que les Timberwolves auront le dos au mur, vendredi devant leurs partisans, puisque les Grizzlies entameront le sixième match avec une avance de 3-2 dans la série.