Les Blue Jays reviennent de l’arrière et l’emportent

Les Blue Jays ont effacé un déficit de trois points en neuvième manche, et Raimel Tapia a frappé un ballon-sacrifice en 10e manche pour procurer un gain de 6 à 5 contre les Red Sox de Boston, mardi à Toronto.

Tapia a envoyé la balle au champ gauche, dans le gant d’Alex Verdugo alors que des coureurs étaient aux deuxième et troisième coussins avec un retrait. Bo Bichette en a profité pour inscrire le point de la victoire.

• À lire aussi: Les Blue Jays reviennent de l’arrière

• À lire aussi: Blue Jays: contribution au monticule

Un double de Santiago Espinal, puis un circuit de deux points de George Springer – son 200e en carrière –, avaient permis à la seule formation canadienne du baseball majeur de créer l’égalité en fin de neuvième manche.

Le spécialiste des fins de matchs Jordan Romano (1-1) effectuait une première présence au monticule sans avoir l’occasion d’effectuer un sauvetage cette saison et il a bien répondu, ne donnant rien au 10e tour au bâton. Il a d’ailleurs signé sa première victoire de la campagne. Matt Barnes (0-1) a quant à lui subi la défaite.

Garcia flanche

Envoyé sur la butte pour amorcer la rencontre, Kevin Gausman a été excellent, n’allouant qu’un point non mérité et quatre coups sûrs tout en retirant neuf frappeurs sur des prises en six manches.

Utilisé en relève en huitième manche, Yimi Garcia a connu une sortie bien plus compliquée chez les Jays. Après n’avoir accordé aucun point mérité à ses huit premières sorties en relève cette saison, il a donné quatre points et autant de frappes en lieu sûr.

Dans l’autre clan, Nick Pivetta a effectué un départ à l’image de sa saison, permettant deux points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles en quatre manches et deux tiers de travail.

Les deux équipes se retrouveront mercredi soir pour le troisième de quatre duels dans cette série. Les Astros de Houston et les Yankees de New York seront ensuite de passage au Rogers Centre pour des séries de trois parties.