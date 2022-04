Le drapeau en berne pour Mike Bossy

En hommage à Mike Bossy, le drapeau de la tour principale de l’hôtel du Parlement sera mis en berne jeudi. Il sera possible pour le public de lui faire un dernier adieu demain de 13h à 17h et de 18h à 22h et jeudi de 9h à 11h au Complexe Funéraire Goyer à Sainte-Thérèse.