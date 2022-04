Le CH bien seul au dernier rang de la LNH

Le Canadien de Montréal a fait un pas de plus vers le dernier rang du classement de la Ligue nationale, et ainsi, des plus grandes chances de se voir octroyer le premier choix au total du prochain encan amateur, mardi soir, puisque les Coyotes de l’Arizona, de passage au Minnesota, ont défait le Wild 5 à 3.

Les Coyotes ont ainsi porté leur nombre de points à 53, tandis que le Tricolore en a 51. Les deux formations n’ont plus que deux matchs chacune à disputer.

Dans le duel du jour, les Coyotes et le Wild étaient à égalité 1 à 1 après 40 minutes de jeu, mais les visiteurs ont touché la cible quatre fois au dernier vingt. Les défenseurs Anton Stralman et Shayne Gostisbehere ont été particulièrement efficaces dans la victoire, avec trois points chacun.

Le Canadien terminera sa saison avec des affrontements contre les Rangers de New York et les Panthers de la Floride, respectivement mercredi et vendredi, tandis que les «Yotes» seront en action lors des mêmes journées, respectivement contre les Stars de Dallas et les Predators de Nashville.