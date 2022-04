Le CF Montréal a de nouveau la cote

Les récentes performances du CF Montréal semblent avoir convaincu un peu plus les preneurs aux livres qui en font une évaluation plus favorable comparativement aux semaines précédentes.

Voguant sur une séquence de cinq matchs sans défaite en Major League Soccer, l’équipe de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy est favorite pour triompher de l’Atlanta United FC, samedi, au Stade Saputo. Le site Mise-o-jeu + établissait mardi avant-midi à 2,16 la cote pour un gain montréalais. Celle pour une victoire des visiteurs était de 3,05, contre 3,45 pour un verdict nul.

Selon la même plateforme, il y a davantage de probabilités que chacune des formations inscrive au moins un but : un tel scénario est coté à 1,60, tandis qu’un blanchissage pour l’une ou l’autre des équipes pourrait rapporter 2,11 fois la mise de départ.

Au plan individuel, Kei Kamara et Romell Quioto sont les plus susceptibles d’ouvrir le pointage. Pour l’option du premier buteur du match, le site leur a accordé une cote de 6,60. Bjorn Johnsen et son rival d’Atlanta Dominic Dwyer sont aussi bien perçus à 7,80.

Le CF Montréal est sixième de l'Association de l'Est, alors que ses prochains adversaires sont quatrièmes.