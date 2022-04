Le cas d’Alexander Ovechkin en suspens

Les Capitals de Washington pourraient bien amorcer les séries éliminatoires sans Alexander Ovechkin puisque le mystère reste entier autour de sa blessure au haut du corps.

Le capitaine de la formation de la capitale américaine s’est blessé dimanche lorsqu’il a trébuché sur le bâton du gardien Erik Kallgren après une échappée. Il a chuté lourdement sur la bande et a quitté la rencontre, que son équipe a perdue 4 à 3 en fusillade contre les Maple Leafs de Toronto.

«J’ai envie de dire: "je l’espère", mais encore une fois, je ne sais pas», a dit l’entraîneur-chef des Capitals Peter Laviolette, mardi, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH), à propos de la présence d’Ovechkin dans la formation pour le premier match éliminatoire.

«Cela dépend de la façon dont les choses progressent pour lui, donc c'est au jour le jour en ce moment.»

«Ovi» était conséquemment absent du match entre son club et les Islanders de New York, mardi soir. Cette saison, il a amassé 50 buts et 90 points en 77 rencontres.