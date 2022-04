Après un lent début de saison, le CF Montréal trouve ses repères et n’a pas perdu à ses cinq derniers matchs. Aux yeux du milieu de terrain Victor Wanyama, c’est grâce à la «méthode CF Montréal».

Les visages étaient déjà longs dans les chaumières après les trois premiers matchs de l’équipe en Major League Soccer (MLS) cette année, tous perdus par la troupe de Wilfried Nancy. Mais plutôt que de s’apitoyer sur ces résultats, les joueurs de l’équipe ont décidé de se retrousser les manches.

«Nous appelons ça la méthode CF Montréal, a fièrement lancé Wanyama en point de presse, mardi, après la séance d’entraînement du jour. Ne jamais abandonner. Nous n’abandonnons pas, nous nous battons ensemble en équipe. C’est nous.»

«La mentalité est d’apprendre des erreurs que nous avons faites, a-t-il poursuivi. Nous essayons de les rectifier sans laisser les adversaires revenir de l’arrière. Nous essayons tout le temps d’être meilleurs lors du prochain match.»

Tendance

Une tendance se dessine pour le onze montréalais depuis quelque temps. Les joueurs sont moins incisifs en début de rencontre, mais prennent l’ascendant en deuxième demie. Ce fut le cas contre l’Union, samedi à Philadelphie, lorsqu’ils ont effacé un déficit d’un but pour soutirer un verdict nul de 1 à 1 à la meilleure équipe de l’Association de l’Est.

Les programmes d’entraînement concoctés par les instructeurs n’y sont certainement pas étrangers.

«C’était une bonne performance, a analysé le défenseur Kamal Miller. J’ai l’impression qu’on a bien fait pour revenir de l’arrière à 1 à 0. Ils sont premiers dans l’Est pour une raison. Ils ont une bonne équipe et je trouve qu’on a montré du cœur et qu’on a montré ce qu’on peut faire sur la route. On aurait pu avoir un meilleur sort.»

«Nous savons que nous sommes plus forts en deuxième demie. Nous sommes en forme, nous sommes forts, et notre façon de nous entraîner nous prépare à pousser en fin de match.»

Quoi qu’il en soit, les récents résultats ont eu un effet bénéfique sur la confiance pour le CF Montréal, qui semble n’avoir aucun complexe d’infériorité face aux autres équipes du circuit.

«Je crois qu’on sait qu’on a une très bonne équipe; dans une bonne journée, on peut battre n’importe qui, a affirmé Miller. J’ai l’impression qu’on comprend qu’on a notre propre style de jeu et personne ne joue vraiment comme nous. Alors nous allons faire mal à toutes les équipes qu’on va affronter.»

Pas question, toutefois, de tomber dans une zone de confort.

«Ce n’est jamais fini, a prévenu Wanyama. Nous pouvons encore en faire beaucoup.»

Le CF Montréal accueillera l’Atlanta United FC samedi, au Stade Saputo.