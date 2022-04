Au tour de Trevor Bauer de s’adresser aux tribunaux

Le lanceur des Dodgers de Los Angeles Trevor Bauer a déposé une poursuite en diffamation contre la femme qui l’accusait de l’avoir battue et agressée sexuellement.

Lundi, le réseau ESPN a appris que l’athlète de 31 ans a décidé de s’adresser à la cour des États-Unis pour le district central de la Californie. Cette action survient près de trois mois après que les procureurs de Los Angeles eurent indiqué qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour prouver les accusations de la dame de San Diego au-delà de tout doute raisonnable.

Les avocats du joueur du baseball majeur allèguent que la femme a «fabriqué des allégations d’agression sexuelle», «suivi de fausses actions pénales et civiles», «généré un blitz médiatique basé sur ses mensonges pour détruire la réputation de Bauer» et «tenté d’obtenir des millions de dollars».

Bauer a rencontré cette femme via les réseaux sociaux et a eu des relations sexuelles à deux reprises avec elle, soit en avril et en mai 2021. La dame l’a accusé de l’avoir étranglée jusqu’à en perdre connaissance, de l’avoir frappée et d’avoir entrepris un coït anal sans son consentement.

L’artilleur a été placé en congé administratif par le baseball majeur et l’Association des joueurs le 2 juillet dernier, après que les allégations eurent été dévoilées au grand jour. Il n’a pas joué dans les ligues majeures depuis.

Avant de voir sa saison 2021 suspendue par cette affaire, Bauer a maintenu une fiche de 8-5 et une moyenne de points mérités de 2,59 en 17 parties. Il disputait alors la première année d’un contrat de trois ans, d’une valeur de 103 millions $, paraphé avec les Dodgers par le biais du marché des joueurs autonomes. Avant de s’entendre avec le club californien, Bauer avait remporté le trophée Cy-Young l’année précédente avec les Reds de Cincinnati.