Alex DeBrincat veut demeurer un Blackhawk

Alex DeBrincat connaît beaucoup de succès sur le plan individuel depuis ses débuts professionnels avec les Blackhawks de Chicago, mais collectivement, les insuccès sont beaucoup plus nombreux. Malgré tout, l’attaquant est prêt à y demeurer et faire partie de la solution.

En 2022-2023, il écoulera la dernière année d’un contrat de trois saisons, lui rapportant en moyenne 6,4 millions $. C’est donc dire qu’il sera admissible à signer une prolongation de contrat au mois de juillet s’il le désire.

DeBrincat ne s’en fait toutefois pas trop avec cette situation, lui qui est conscient que son directeur général, Kyle Davidson, aura «probablement beaucoup de choses à faire avant [de se pencher sur ce dossier]».

L’athlète de 24 ans a franchi la barre des 40 buts pour une deuxième fois en cinq saisons dans la Ligue nationale, lui qui a égalisé son record personnel, avec 41 réussites. Il compte aussi 77 points, un autre sommet personnel, en 80 duels. L’organisation de l’Illinois ratera toutefois le bal printanier pour une quatrième fois en cinq ans.

«Il y a eu des bons et des moins bons moments à cette saison», a mentionné DeBrincat au «Chicago Sun Times», lundi.

«En tout et partout, j’aurais souhaité que nous ayons plus de succès en tant qu’équipe. Tu ne peux pas réellement être heureux quand tu ne participes pas aux séries éliminatoires. Peu importe si tu as eu une bonne année ou non, ce n’est pas plaisant.»

Avec quels coéquipiers?

Si DeBrincat aimerait demeurer à Chicago, il est toutefois difficile de deviner avec qui il jouera les prochaines années. Au sein d’un trio avec Patrick Kane et Dylan Strome, le natif du Michigan pourrait voir ses deux complices partir au cours de l’été.

Strome deviendra joueur autonome avec compensation, lui qui connaît l’une de ses meilleures années en carrière, avec 47 points en 67 matchs.

Pour sa part, Kane possède une autre saison à son entente, mais son nom circulait dans les rumeurs de transaction lors de la date limite des échanges et la situation pourrait se poursuivre durant la saison morte, lui qui pourrait être transigé si l’état-major des Blackhawks opte pour une reconstruction complète.

«Nous en parlerons peut-être un peu dans le futur, mais c’est entièrement leur décision, a admis DeBrincat, au sujet du possible départ de plusieurs coéquipiers. Ça ne m’affecte pas réellement. Je suis encore jeune. Je veux encore aider cette équipe à atteindre les séries éliminatoires et gagner.»