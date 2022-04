Une profondeur à toute épreuve chez le Wild?

Le Wild du Minnesota est l’une des équipes de l’heure dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mais les blessés s’accumulent à quelques jours des séries éliminatoires. Dans les rangs, la confiance demeure au beau fixe malgré tout.

Tout va bien, côté résultats, pour la formation de St. Paul. Elle présente une fiche de 19-2-4 à ses 25 derniers matchs et sera des séries éliminatoires. Toutefois, plusieurs soldats sont tombés au combat récemment.

Matt Dumba (haut du corps) a raté les 10 dernières parties des siens, tandis que Jordan Greenway (haut du corps) s'est retrouvé à l’écart pour les sept dernières. Mats Zuccarello (bas du corps) n’était pas en uniforme dimanche. S’ils pourraient tous être en poste lors du premier match éliminatoire, le mystère reste entier pour Jared Spurgeon, blessé très tôt dimanche, après une mise en échec de l’attaquant des Predators de Nashville Filip Forsberg.

Mais avec ou sans Spurgeon, l’entraîneur-chef Dean Evason est en confiance. Dmitry Kulikov a marqué en prolongation et cela montre bien la profondeur de l’équipe, à ses yeux.

«Une grande confiance, a lancé le pilote à propos de ce qu’il ressent pour sa brigade défensive, selon le site The Athletic. Ça se voyait ce soir quand nous avons été [limités] à cinq [défenseurs]; nous étions à l'aise. Pour d’autres équipes, peut-être que lorsqu’elles doivent donner plus de responsabilités aux joueurs, c’est difficile [sur la glace]. Nous n’avons eu aucun problème. Nous nous sentons très à l'aise dans ce domaine.»

«Kulikov serait-il sur la glace [en prolongation si Spurgeon était là]? Peut-être pas. Mais c’est correct s’il l’est, n’est-ce pas? Nous nous sentons très bien dans ce domaine. De toute évidence, Billy [Guerin] et les gars ont fait le travail pour nous donner de la profondeur.»

Jouer l’un pour l’autre

Outre Kulikov, Dumba et Spurgeon, Jon Merrill, Alex Goligoski, Jonas Brodin, Jake Middleton et Jordie Benn sont les arrières qui s’entraînent avec le club. Le jeune Calen Addison a disputé 15 matchs cette saison et pourrait également venir prêter main-forte avec un rappel.

Mais ce qui a le plus ravi Evason, dimanche dans la victoire de 5 à 4 contre les Predators, c’est l’état d’esprit de sa troupe, qui a rapidement compris la situation et qui s’est adaptée en conséquence.

«Nous restons ensemble, peu importe qui est dans notre formation. Nous n’avons aucun plaignard», a-t-il fait valoir.

«Nous nous concentrons juste sur notre travail. Nous n'étions plus que cinq [défenseurs]. Je pense que nos attaquants ont protégé les [défenseurs]. Par contre, je crois que les [défenseurs] ont également accompli du très bon travail, jouant évidemment des rôles qui ne sont pas les leurs et accumulant plus de minutes.»

Cette mentalité d’équipe soudée sera maintenant certainement mise à rude épreuve en première ronde des séries, puisque le Wild affrontera les Blues de St. Louis. Ceux-ci ont balayé la série de trois parties de saison régulière et n’ont perdu que deux des 15 derniers duels entre les deux équipes.