Ryan Getzlaf quitte en beauté

Le capitaine des Ducks d’Anaheim, Ryan Getzlaf, aurait certes voulu terminer sa carrière sur une note victorieuse, dimanche soir, mais il peut dire mission accomplie pour le match au complet et l’ensemble de son parcours dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’attaquant a inscrit une mention d’aide sur le filet d’Adam Henrique avec moins de trois minutes à écouler et a joué plus de 21 minutes devant une salle comble, ce qui n’a pas empêché les siens de baisser pavillon 6 à 3 devant les Blues de St. Louis. Getzlaf, qui ne participera pas aux deux derniers affrontements des siens à l’étranger cette semaine, a fini avec 1019 points, dont 282 buts, en 1157 rencontres de saison régulière.

«C’est un sport que j’ai aimé pendant si longtemps et j’ai tenté de tout donner chaque fois que je déposais les patins sur la glace, a-t-il commenté au site NHL.com. J’ai pu construire cette magnifique famille autour de moi et je veux amorcer le prochain chapitre de ma vie.»

Au terme de son ultime soirée de travail, Getzlaf a évidemment eu droit aux acclamations de la foule présente au Honda Center et a pris le temps de saluer une dernière fois en faisant le tour de la surface glacée, tout cela sous les yeux de sa garde rapprochée. Déjà, à son arrivée à l’aréna, il avait été accueilli avec joie par de nombreux partisans. Et c’est sans compter le cadeau des Ducks que lui a présenté son ancien comparse Teemu Selanne lors de la cérémonie d’avant-match: un véhicule tout terrain.

«Il s’agit d’un moment rempli d’émotion. Ce fut ma vie durant beaucoup de temps et cet édifice, où je me suis présenté quotidiennement, est tout ce que j’ai connu, a-t-il avoué. On se réveillera le lendemain et on verra ce qui nous attend, mais j’aime cet endroit et je vous remercie de m’avoir gardé avec vous.»

«C’était incroyable et pas mal plus que prévu, a-t-il ajouté au site du club. En gros, c’était la meilleure manière de finir. [...] Je n’avais pas imaginé davantage. Les gens ont exprimé leur soutien et le fait qu’ils aient passé cela avec moi est formidable. Je ne pouvais demander davantage. Ils en ont montré énormément et ça m’a franchement touché au cœur. Le public est débarqué en grand nombre et a aidé en nous encourageant dans mon dernier droit.»

Spécial pour tous

L’événement fut tout aussi particulier pour ses coéquipiers, notamment Henrique.

«C’est réellement dur de décrire en mots ce que cette soirée signifie pour beaucoup de gens. Il est un leader ici, il constitue le visage de cette organisation, a-t-il rappelé. On ne peut jamais en dire suffisamment sur les bonnes choses à son sujet ou à propos de sa famille. Ce fut particulier de faire partie de cela dans les récentes années.»

Getzlaf est l’unique joueur de la concession ayant totalisé au moins 1000 points et autant de matchs avec l’équipe. Les Ducks concluront la campagne en visitant les Sharks de San Jose, mardi, et les Stars de Dallas, vendredi.