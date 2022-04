Plus de peur de que mal chez les Hurricanes?

Il semblerait que les Hurricanes de la Caroline pourront compter sur les services des gardiens Frederik Andersen et Antti Raanta quand s’amorceront les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Dans les dernières semaines, les deux hommes masqués sont tombés au combat pendant des matchs. Selon le site sportif The Athletic, l’organisation s’attend à ce qu’ils soient prêts à reprendre le collier pour l’après-saison.

Anderson, qui connait une excellente saison, s’est blessé au bas du corps le 16 avril dernier, pendant un duel contre l’Avalanche du Colorado. Les «Canes» ne croiraient pas qu’il soit en mesure de revenir pour l’un des deux matchs restants à leur saison régulière.

De son côté, Raanta a été contraint de quitter le match de dimanche soir contre les Islanders de New York. Selon le réseau Sportsnet, il aurait subi une simple crampe. Le Finlandais devrait d’ailleurs être en uniforme mardi soir, lorsque les Hurricanes seront de passage à New York pour y affronter les Rangers.

C’est le jeune Pyotr Kochetkov qui a pris la relève de Raanta contre les Insulaires. Il s’agissait seulement de la deuxième apparition du Russe de 25 ans sur une patinoire de la LNH. Jusqu’à maintenant, il a maintenu un taux d’efficacité de ,889 et une moyenne de buts alloués de 2,03. Il a toutefois engrangé la victoire deux fois en autant d’occasions.

Les Hurricanes occupent présentement le premier rang de la section Métropolitaine, et ce, avec quatre points de plus que les Rangers. Les «Canes» ont cependant disputé un match de plus que les «Blueshirts».