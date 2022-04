Michael Ryder arrêté pour conduite en état d’ébriété

L’ancien joueur du Canadien de Montréal Michael Ryder a été arrêté pour avoir conduit son véhicule en état d’ébriété.

Selon des documents de la cour obtenus par le réseau SaltWire, l’homme de 42 ans a été mis en état d’arrestation le 12 février dernier dans la région de Mount Pearl, la deuxième plus grande ville de Terre-Neuve-et-Labrador.

L’ancien attaquant de la Ligue nationale de hockey (LNH) devait se présenter en cour vendredi dernier, mais a finalement été représenté par son avocate. Cette dernière a demandé un délai supplémentaire pour étudier le dossier.

Ryder a disputé 11 saisons dans le circuit Bettman et a vécu deux séjours avec le Tricolore, soit de 2003 à 2008 et lors de la campagne 2012-2013. Il a par ailleurs remporté la coupe Stanley avec les Bruins de Boston en 2011, devenant ainsi le deuxième patineur originaire de Terre-Neuve-et-Labrador à mettre la main sur les grands honneurs.

Celui qui a aussi porté les couleurs des Stars de Dallas et des Devils du New Jersey a pris sa retraite après la campagne 2014-2015. Le choix de huitième ronde (216e au total) du CH au repêchage de 1998 a touché la cible 237 fois et fourni 247 mentions d’aide pour 484 points en 806 rencontres dans la LNH.