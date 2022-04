L'héritage de Guy Lafleur à Martin Brodeur

Tout au long de sa vie, Guy Lafleur a inspiré des milliers de Québécois et Martin Brodeur est du nombre.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, lundi, le légendaire gardien a avoué qu'il venait de perdre son idole.

«Pour les jeunes Québécois, de mon âge à moi, on a grandi en voyant Guy Lafleur dominer la LNH. Tous nos amis, on voulait tous l'imiter dans la rue ou dans le parc, quand on jouait. Même si on s'y attendait un peu, c'est quand même assez difficile et ça remet les choses en perspective, énormément.»

L'ancienne vedette des Devils se considère toutefois chanceux. Lui et sa famille étaient proches du «démon blond» et ils ont eu la chance de le côtoyer pendant de nombreuses années.

«Ma famille a toujours eu une relation privilégiée avec Guy Lafleur. Dans le temps, c'était différent pour les photographes, si on compare à en ce moment, parce que les athlètes de l'époque aimaient avoir des souvenirs.

«La seule manière d'en avoir était d'aller voir les photographes chez eux. Mon père était chanceux d'avoir beaucoup de talent dans ce domaine et d'avoir suivi la carrière de Guy Lafleur. On a pu bâtir une relation spéciale avec lui.»

Brodeur a également admis avoir reçu un héritage précieux de la part de Lafleur.

«Sur les médias sociaux, c'est incroyable le nombre de photos avec des jeunes et des fans qu'on a pu voir. Je n'ai pas un de mes amis qui ne m'a pas envoyé une photo de lui et Guy Lafleur dans sa jeunesse. C'est ça qu'il m'a transmis énormément, être professionnel et prendre le temps de communiquer avec les gens.»

Même au New Jersey, le Québécois assure que le décès du «démon blond» affecte bien des gens.

«Tout le monde m'en parle. On a fait un moment de silence pour lui dans notre match. Les gens ne connaissent pas tous sa carrière, mais ils connaissent Guy Lafleur. Il a joué avec les Rangers pendant un petit bout de temps aussi, mais les gens pensent tout de suite aux Canadiens de Montréal en entendant son nom.»

