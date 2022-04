Les Celtics complètent le balayage

Les Celtics de Boston ont éliminé les Nets de Brooklyn en quatre petites parties lors du premier tour des séries éliminatoires de la NBA.

Lundi soir, au Barclays Center, la formation du Massachusetts a mis fin aux hostilités et a complété le balayage en l’emportant au compte de 116 à 112.

Jayson Tatum a sonné la charge chez les vainqueurs avec 29 points, trois rebonds et cinq mentions d’aide. Marcus Smart a aussi démontré son talent se faisant complice de réussites de ses coéquipiers à 11 reprises et en amassant 20 points.

Dans la défaite, Kevin Durant a obtenu 39 points, six rebonds et sept passes décisives en plus de 47 minutes sur le terrain. Seth Curry n’a pas été en reste avec une récolte de 23 points.

Il s’agit d’une autre vive déception pour les Nets, eux qui aspirent aux grands honneurs depuis quelques saisons. C’est la troisième fois en quatre saisons qu’ils subissent l’élimination en première ronde. Ils n’ont d’ailleurs remporté qu’une seule série lors de cette période.

Ja Morant récompensé

Plus tôt en journée, le garde des Grizzlies de Memphis Ja Morant a reçu le titre de joueur le plus amélioré de la NBA pour la présente saison.

Le natif de la Caroline du Sud est le tout premier joueur de son organisation à recevoir cette distinction, elle qui existe depuis la campagne 1985-1986.

À sa troisième saison dans le circuit Silver, Morant a maintenu des moyennes de 27,4 points, 6,7 mentions d’assistance et 5,7 rebonds par match. Il a aussi amassé au moins 40 points lors de six parties en 2021-2022.

Au scrutin, le produit des Racers de Murray State a devancé les gardes Dejounte Murray (Spurs de San Antonio) et Darius Garland (Cavaliers de Cleveland).