Lehner: le pire se confirme

Les Golden Knights de Vegas devront jouer leur match le plus important de la saison, mardi à Dallas, contre les Stars, sans le gardien Robin Lehner.

L’homme masqué devra subir une opération à une épaule qui mettra fin à sa saison, a confirmé la formation du Nevada, lundi.

Lehner a subi cette blessure le 9 février et a tenté un retour au jeu le 1er mars. «Nous espérions que du repos et de la réhabilitation lui permettraient de compléter la saison, ont avoué les Golden Knights, par voie de communiqué. Par moment, le repos et la réhabilitation étaient efficaces, mais ultimement, Robin et l’équipe médicale ont jugé [que l’opération] était la meilleure option.»

Le portier terminera ainsi sa campagne 2021-2022 avec une fiche de 23-17-2, une moyenne de buts alloués de 2,83 et un taux d’efficacité de ,907.

C’est donc dire que les Golden Knights devraient faire confiance à Logan Thompson pour ce match de la plus haute importance, alors que les Stars détiennent le dernier billet donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest, avec 93 points en 79 matchs, soit trois points de plus que leurs rivaux.

Thompson n’a pas mal fait en l’absence de son coéquipier suédois, maintenant une fiche de 9-5-1, une moyenne de buts accordés de 2,64 et un taux d’efficacité de ,917. Les Golden Knights ont aussi rappelé Jiri Petera des Silver Knights d’Henderson, dans la Ligue américaine, pour combler la perte de Lehner. Petera jouera le rôle de second violon à Thompson.

Une opportunité gâchée

Si les Golden Knights ratent les séries éliminatoires - ce qui représenterait leur premier échec à ce niveau depuis leur arrivée dans la Ligue nationale, en 2017-2018 – ils n’auront qu’eux-mêmes à blâmer.

Dimanche, au T-Mobile Arena, ils menaient 4 à 2 avec un peu plus de deux minutes restantes au cadran de jeu. Nick Bonino et Timo Meier ont toutefois secoué les cordages avant la fin du temps règlementaire, dont le second alors qu’il restait moins d’une seconde à jouer, pour forcer la prolongation. Les visiteurs ont ensuite triomphé en tirs de barrage, privant les favoris de la foule d’un point très précieux au classement.

«C’est une façon crève-cœur de perdre un point après tous les efforts déployés, mais nous n’avons pas le temps de s’asseoir et de s’en soucier, avait mentionné l’entraîneur-chef des Golden Knights Peter DeBoer, après la défaite. Nous allons espérer que ça ne nous coûtera pas une place en séries éliminatoires. Si c’est le cas, ce sera difficile de bien dormir tout l’été. Je vais essayer de voir le verre à moitié plein, nous avons obtenu un point, en espérant que ce soit celui qui nous permette de faire la différence.»

Les hommes de DeBoer n’ont réellement plus le droit à l’erreur, eux qui seraient officiellement éliminés s’ils perdent en temps règlementaire contre les Stars. Même dans le cas d’une victoire, ils n’auraient pas leur propre destin entre les mains, puisqu’ils auraient besoin de quelques résultats favorables des équipes devant eux.

«Nous allons devoir être excellents, avait ajouté DeBoer. Je crois que nous serons capables d’élever notre jeu d’un autre cran à Dallas.»