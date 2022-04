CH: les conquêtes de 1976 à 1979 à TVA Sports

Pour se remémorer les exploits de Guy Lafleur, la chaîne TVA Sports présentera, cette semaine, le dernier match de chaque finale de la Coupe Stanley de 1976 à 1979, chaque fois remportée par les Canadiens de Montréal.

Tout d'abord, le mardi 26 avril, le quatrième match de la finale entre le CH et les Flyers sera présenté à 14h30. Lors de ce duel, Lafleur a marqué le but gagnant en fin de troisième période pour permettre au Tricolore de balayer la formation de la Pennsylvanie et remporter la coupe Stanley.

Puis, le mercredi 27 avril, ce sera au tour de la quatrième rencontre de la finale entre les Canadiens et les Bruins de Boston â être présentée, à 14h30. Lafleur a contribué aux deux buts de Jacques Lemaire, dont le but gagnant en prolongation. Le légendaire numéro 10 a d'ailleurs remporté le trophée Conn-Smythe cette année-là.

Le jeudi 28 avril, ce sera au tour du sixième duel entre les Canadiens et les Bruins, encore une fois. La diffusion s'amorcera à 14h45 Les Glorieux ont ainsi remporté un troisième sacre consécutif.

Finalement, le vendredi 29 avril, la confrontation entre le Tricolore et les Rangers de New York sera diffusée à 15h. Le Bleu-Blanc-Rouge a soulevé le précieux trophée pour ainsi confirmer son statut de dynastie.