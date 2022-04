Canadiens: une course pour la cave plutôt «palpitante»

Certains partisans du Canadien de Montréal préfèrent retenir les rares aspects positifs de la saison abominable de l’équipe et au nombre de ceux-ci, les probabilités plus élevées de choisir en premier lieu au prochain repêchage amateur constitueront un sujet incontournable cette semaine.

Avec deux défaites de plus encaissées durant le plus récent weekend, le Tricolore occupe le siège du conducteur dans la «course» à la cave du classement général. Il a seulement deux parties à disputer, soit une de moins que ses seuls concurrents, les Coyotes de l’Arizona. Et pour éviter de conclure au 32e rang de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2021-2022, la formation montréalaise devra obligatoirement obtenir au moins un point; cela suffira, pourvu que les hommes de l’entraîneur-chef André Tourigny perdent toutes leurs rencontres à l’horaire.

Calendrier difficile

Actuellement, les deux clubs affichent 51 points au compteur, mais l’Arizona devance Montréal grâce à son plus grand total de gains en temps réglementaire. La tâche du Canadien de fuir le dernier échelon s’annonce difficile: il doit visiter les Rangers de New York, mercredi, et accueillir les Panthers de la Floride, vendredi.

Cependant, il faudra voir si ces deux rivaux décident de reposer des éléments-clés. Les Blueshirts recevront les Hurricanes de la Caroline, mardi, dans un duel déterminant pour la lutte au titre de la section Métropolitaine. Quant aux Panthers, ils sont déjà assurés de finir au sommet de l’Association de l’Est et pourraient garder des joueurs importants sur les lignes de touche. En revanche, le Québécois Jonathan Huberdeau est en pleine bataille pour le trophée Art-Ross, remis au meilleur pointeur du circuit, et risque de nécessiter quelques points une fois arrivé au Centre Bell.

Dans le camp des Coyotes, des rendez-vous chez le Wild du Minnesota, mardi, et les Stars de Dallas, mercredi, ainsi que le passage des Predators de Nashville vendredi à Glendale, sont prévus. La partie face aux «Preds» sera d’ailleurs la dernière présentée au Gila River Arena, les «Yotes» devant évoluer à l’intérieur d’un aréna de 5000 places environ à l’université Arizona State dès la saison prochaine.

Si le Canadien conserve la 32e place, il aura 18,5 % de gagner la loterie pour le premier choix universel, contre 13,5 % s’il termine 31e. Montréal n’a jamais sélectionné au plus haut échelon de l’encan amateur depuis 1980, quand il avait jeté son dévolu sur Doug Wickenheiser, choisi deux rangs avant Denis Savard (Blackhawks de Chicago). Précédemment, le Bleu-Blanc-Rouge s’était prononcé d’entrée de jeu au repêchage 1971, en mettant la main sur le célèbre Guy Lafleur.