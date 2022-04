Bill-Masterton: Price, le candidat du CH

Le gardien Carey Price sera le candidat du Canadien de Montréal à l’obtention du trophée Bill-Masterton cette saison, distinction accordée au hockeyeur de la Ligue nationale (LNH) ayant personnifié le mieux les valeurs de persévérance, de bon esprit sportif et de dévouement à son sport.

Selon la liste des joueurs en lice diffusée par le site du réseau Sportsnet lundi matin, Price se retrouve en compétition avec notamment le capitaine des Ducks d’Anaheim et futur retraité, Ryan Getzlaf, l’attaquant québécois Anthony Duclair (Panthers de la Floride), le défenseur des Islanders de New York Zdeno Chara et le joueur de centre des Golden Knights de Vegas Jack Eichel.

Ayant ainsi été choisi par la section locale de l’Association des chroniqueurs de hockey professionnel (PHWA) pour représenter le Tricolore au scrutin final, Price a renoué avec la compétition le 15 avril après avoir été opéré à un genou l’été dernier et suivi le programme spécial d’aide du circuit Bettman. Jusqu’ici, le retour au jeu du numéro 31 est plutôt ardu, car il a perdu ses quatre rencontres et a été placé à l’écart pour deux parties, son entraîneur Martin St-Louis jugeant nécessaire du repos.

Le nom du récipiendaire du trophée sera annoncé après les séries éliminatoires, à l’occasion du gala annuel de remise des prix de la LNH. Le porte-couleurs des Flyers de Philadelphie Oskar Lindblom avait obtenu cet honneur en 2020-2021.