Alliance : Hernst Laroche rentre au bercail

Après avoir joué dans plusieurs pays d’Europe, le Montréalais Hernst Laroche jouera finalement pour sa ville natale, puisqu’il a accepté un contrat avec l’Alliance, lundi.

Âgé de 33 ans, Laroche a en effet joué en Ukraine, en Suisse, en République tchèque, en Hongrie et en France après avoir disputé trois saisons avec l’université d’État du Nouveau-Mexique, dans la NCAA.

Le meneur s’est ensuite tourné vers l’Argentine, en 2017-2018, puis vers la Tunisie, où il évoluait jusqu’à tout récemment.

«Après tant d’années à jouer au basketball au niveau professionnel à l’extérieur du pays, c’est avec beaucoup de fierté et de joie que je vous annonce que je rentre au bercail afin de rejoindre les rangs de l’Alliance», a dit l’athlète qui a grandi dans le quartier Parc-Extension.

«J’ai bien l’intention de redonner à la ville qui m’a tant offert. Il s’agit d’une opportunité unique de faire rayonner les couleurs de Montréal à travers le pays et même à l’international. Quelle fierté de représenter ma ville natale!»

Laroche se joint aux meneurs Kemy Ossé et Alain Louis, à l’arrière Isiah Osborne, aux ailiers Dominic Green, Nathan Cayo, Abdul Mohamed et James Jean-Marie ainsi qu’au pivot Marc-André Fortin et prendra part au camp d’entraînement dès le 16 mai prochain.

Il s’agira par ailleurs de la première saison de l’Alliance dans la Ligue élite canadienne de basketball (LECB).