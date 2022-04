Zachary Bolduc dans un club sélect

C’était écrit dans le ciel tant il marquait à un rythme effréné depuis deux mois, et c’est maintenant chose faite. Zachary Bolduc a atteint le prestigieux plateau des 50 buts dimanche, dans la victoire de 4 à 1 des Remparts contre les Tigres de Victoriaville, au Centre Vidéotron.

Félicitations de tous ses coéquipiers au centre de la glace, tout juste après ce fameux 50e, douche de bouteilles d’eau – et non de champagne, nous sommes dans les rangs juniors ! – dans le vestiaire après la rencontre... L’attaquant a eu droit aux célébrations d’usage après son exploit, et il assure qu’il se souviendra très longtemps de ce moment.

« C’est une sensation incroyable ! C’est la première fois de ma carrière que j’atteins ce plateau, a lancé un Bolduc souriant après le match. C’est un moment incroyable. »

Fidèle à son habitude, Bolduc a tenu à partager l’attention qui lui était portée dimanche en donnant à ses compagnons de trio une part du crédit pour son excellente saison : Théo Rochette, Conor Frenette, mais aussi Pier-Olivier Roy, aux côtés de qui il a disputé de nombreux matchs cette année.

« Méchante belle passe »

Contre les Tigres, le choix de premier tour des Blues de St. Louis pouvait également féliciter le défenseur Nicolas Savoie, qui a savamment préparé son 50e filet, inscrit avec moins de quatre minutes d’écoulées à la partie.

Savoie lui a refilé rapidement la rondelle à la droite du but de Nathan Darveau, auteur contre les Remparts de pas moins de 47 arrêts.

« C’était une méchante belle passe qui a fait figer le gardien ! J’avais le but ouvert, il me restait seulement à la mettre dedans », a souligné le numéro 15.

Il y pense depuis son 40e

Les joueurs tendent généralement à dire qu’ils ne pensent pas aux exploits individuels, mais plutôt aux succès de leur équipe.

Sans déroger à cette ligne de pensée, Bolduc a reconnu dimanche qu’il a commencé à croire qu’il pouvait en marquer 50 quand il a inscrit son 40e but de la campagne, début avril,

à Shawinigan.

« Quand tu frappes le 40, tu sais que le 50 est près. Ç’a été un petit déclic. Je me suis rendu compte que je pouvais atteindre quelque chose de spécial », a-t-il expliqué.

Le premier depuis Duclair

Bolduc est le septième joueur des Remparts « deuxième génération » à récolter 50 buts en une saison. Le dernier était Anthony Duclair, en 2013-2014 (voir le tableau).

Il est aussi le troisième joueur à en inscrire autant dans le circuit Courteau depuis le début de la campagne. Les deux autres sont William Dufour (53 buts), des Sea Dogs de Saint John, et Patrick Guay (51), des Islanders de Charlottetown.

« Ça faisait quand même plusieurs années qu’on n’avait pas eu un marqueur de 50 buts, a rappelé Patrick Roy. C’est tout à son honneur. Mais ce que j’ai aimé, c’est de voir Zach capable de remercier ses coéquipiers. »

« Théo [Rochette] connaît vraiment une belle saison et il l’aide beaucoup. Pier-Olivier [Roy] et Conor [Frenette] aussi, a poursuivi l’entraîneur-chef. Même Nicolas Savoie lui a servi toute une passe sur ce jeu-là. Ç’a été un effort quand même collectif et je trouve ça vraiment bien de sa part de le reconnaître. »

Deux buts rapides

Si Bolduc a rapidement donné les devants aux Remparts, le pointage est ensuite demeuré serré jusqu’en début de troisième période. Édouard Carrier avait ramené les deux équipes à la case départ en deuxième, déjouant William Rousseau.

Mais deux buts rapides de James Malatesta, avec son 27e, et d’Édouard Cournoyer tôt dans le troisième engagement ont placé la rencontre hors de portée des pauvres Tigres.

Evan Nause a ajouté un quatrième but dans une cage déserte, son dégagement depuis le territoire des Remparts s’étant frayé un chemin jusque dans le but des visiteurs.

« On a bien répondu, a pointé Patrick Roy. [...] On a bien géré la rondelle, on a eu de bonnes chances. On a fait quelques erreurs en zone offensive, mais c’est le style [que les Tigres] ont joué aujourd’hui. Ils n’ont pas laissé beaucoup d’espace dans leur territoire et en zone neutre. Mais nous, on a trouvé une façon de marquer des buts. »

Saisons de 50 buts depuis le retour des Remparts

2021-2022: Zachary Bolduc ▹ 50 buts*

▹ 2013-2014: Anthony Duclair ▹ 50 buts

▹ 2006-2007: Brent Aubin ▹ 51 buts

▹ 2005-2006: Alexander Radulov ▹ 61 buts

▹ 2002-2003: David Massé ▹ 50 buts

▹ 1999-2000: Éric Chouinard ▹ 57 buts

▹ 1998-1999: Éric Chouinard ▹ 50 buts

▹ 1998-1999: Simon Gagné ▹ 50 buts

*Avec trois matchs à disputer