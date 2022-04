Un programme double à TVA Sports cet après-midi

Il y aura un programme double à TVA Sports aujourd’hui.

D’abord, nous vous présenterons à 13h le match entre les Hurricanes de la Caroline et les Islanders de New York. Ce sera suivi à 16h de l’affrontement entre les Penguins de Pittsburgh et les Flyers de Philadelphie.

Dans la première rencontre de la journée, les Islanders tenteront de freiner à quatre leur série de défaites. Leur dernière victoire remonte au 15 avril, alors qu’ils l’avaient emporté 3-0 contre les Canadiens de Montréal à l’occasion du premier départ de la saison de Carey Price.

Depuis, ils ont encaissé pas moins de 18 buts en quatre matchs.

De leur côté, les Hurricanes ont gagné à leurs trois dernières sorties.

Une autre victoire augmenterait à quatre points leur avance sur les Rangers de New York en tête de la section Métropolitaine.

Les Penguins y vont pour quatre

En fin d’après-midi, les Penguins viseront un troisième gain de suite.

Les Flyers, eux, ont perdu six de leurs sept derniers matchs. Ils ont toutefois remporté leur plus récent affrontement, jeudi, contre le CH.

Ils sont bons derniers dans la section Métropolitaine, tandis que les Penguins occupent la troisième place, deux points devant les Capitals de Washington.

Samedi, Sidney Crosby a inscrit son 30e but de la saison. C'est la 10e fois de sa carrière qu'il atteint ce plateau, sa première depuis 2018-2019.