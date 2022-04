Sept grands moments de Guy Lafleur dans l’uniforme des Nordiques

Le légendaire Guy Lafleur est d’abord et avant tout reconnu pour ses prouesses dans le chandail du Canadien de Montréal, avec qui il a remporté cinq fois la coupe Stanley, mais voici sept moments mémorables de ses deux saisons passées chez les Nordiques de Québec pour conclure sa carrière, de 1989 à 1991.

Grande première au Colisée

Le 7 octobre 1989, Lafleur disputait un premier match à domicile, au Colisée de Québec, dans l’uniforme des Nordiques. Le «Démon blond» avait le sens du spectacle, ayant alors obtenu un but et une mention d’aide dans une victoire de 4 à 1 face aux Bruins de Boston. Deux jours plus tôt, Lafleur avait aussi touché la cible à ses débuts avec le Fleurdelisé dans une défaite de 4 à 3 des Nordiques contre les Sabres, à Buffalo.

Un dernier but gagnant

Guy Lafleur a totalisé 94 buts gagnants en saison régulière au cours de sa prolifique carrière. Son dernier fut inscrit le 11 novembre 1989 dans un gain de 3 à 2 des Nordiques contre les Canucks de Vancouver. Avec moins de cinq minutes à jouer à la troisième période, Lafleur avait trouvé le fond du filet, en supériorité numérique. Peter Stastny et Bryan Fogarty avaient alors été ses complices.

Noël à l’avance

Après avoir été tenu à l’écart du jeu pendant quelques semaines, Guy Lafleur a souligné son retour au jeu, le 23 décembre 1989, en récoltant trois mentions d’aide au Colisée dans une rencontre face aux Sabres. Sa performance ne fut toutefois pas suffisante aux Nordiques, qui avaient perdu ce match par le pointage de 6 à 5. Le défenseur des Sabres Phil Housley avait d’ailleurs terminé la partie avec cinq points, profitant cette journée-là des largesses du gardien Mario Brunetta.

Contre le Canadien

En raison de sa blessure subie à la mi-novembre, les partisans ont dû patienter jusqu’au 9 janvier 1990 avant de voir Lafleur affronter le Canadien de Montréal sous les couleurs des Nordiques. Ce soir-là, au Colisée, «Flower» avait déjoué Brian Hayward durant une supériorité numérique. Le club de Québec avait eu le dessus sur le Tricolore par le pointage de 5 à 2.

Défaite au Forum

Malgré un cuisant revers de 7 à 3 des Nordiques au Forum, il était très spécial pour Guy Lafleur de disputer un premier match à Montréal avec le Fleurdelisé, le 24 janvier 1990. Force est d’admettre que le grand retour de «Guy, Guy, Guy» au Forum avec les Rangers de New York, le 4 février 1989, avait toutefois été plus grandiose avec ses deux buts.

Un 560e but...

La deuxième et dernière saison de Lafleur avec les Nordiques a marqué la fin de sa carrière. Dans le plus beau des scénarios, il a joué ses deux dernières parties contre le Canadien. Le 30 mars 1991, au Forum, le célèbre numéro 10 inscrivait son 560e et ultime but dans la Ligue nationale de hockey. Il déjouait ainsi Patrick Roy durant un jeu de puissance, mais le CH l’avait finalement emporté 4 à 3.

Dernier tour de glace

Le lendemain, au Colisée de Québec, Lafleur concluait sur une agréable note avec un gain de 4 à 1 des Nordiques contre le Canadien. Blanchi de la feuille de pointage, le «Démon blond» allait tirer sa révérence, à 39 ans, après 1126 matchs disputés en saison régulière et 128 autres en séries éliminatoires.