Red Sox : une défaite avant les Blue Jays

Une journée avant leur premier match au Canada en 2022, les Red Sox de Boston ont baissé pavillon 5 à 2 face aux Rays de Tampa Bay, dimanche après-midi, au Tropicana Field.

Le club du Massachusetts a ainsi perdu la série de trois duels l’opposant à la formation floridienne. La troupe du gérant Alex Cora n’a remporté qu’une seule de ses cinq séries depuis le début des hostilités dans le baseball majeur.

Les Red Sox avaient pourtant amorcé leur affrontement du jour du bon pied. Enrique Hernandez et Alex Verdugo ont frappé des simples qui ont permis aux visiteurs de rapidement prendre les devants 2 à 0 après leur premier tour au bâton.

En cinquième manche, Ji-Man Choi a nivelé la marque grâce à un double. Manuel Margo a ensuite mis les Rays en avant avec un faible roulant qui a poussé Yandy Diaz au marbre. Ce dernier a par ailleurs frappé son premier coup de circuit de la saison en septième manche.

En poste pour seulement un tiers de manche, le lanceur Phillips Valdez (0-1) a encaissé le revers. Il a atteint deux des quatre frappeurs qu’il a affrontés, en plus de remettre une passe gratuite.

Le partant des Rays pour cette partie, Shane McClanahan (1-1) a donné deux points mérités sur six coups sûrs, et ce, en sept manches de boulot. Il a aussi passé sept rivaux dans la mitaine.

Les Red Sox ont maintenant rendez-vous avec les Blue Jays pour quatre matchs présentés au Rogers Centre. Le premier match est prévu lundi soir.

Les Yankees complètent le balayage

Au Yankee Stadium, les Bombardiers du Bronx ont réussi à balayer sa série de trois parties contre les Guardians de Cleveland.

Les Yankees ont remporté le dernier duel au compte de 10 à 2.

Anthony Rizzo, DJ LeMahieu et Tim Locastro ont tous étiré les bras pour faire plaisir aux partisans de la Grosse Pomme. LeMahieu a complété son match avec trois coups sûrs en quatre présences à la plaque et a produit trois points.

L’artilleur Gerrit Cole (1-0) en a profité pour signer son premier gain en 2022. En six manches et deux tiers, le vétéran de 31 ans a donné quatre coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré neuf adversaires sur des prises.

Andres Gimenez a permis aux Guardians d’éviter le blanchissage. En neuvième manche, il a frappé un triple dans une cause perdante.