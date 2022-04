PGA : Schauffele et Cantley triomphent malgré tout

Les Américains Xander Schauffele et Patrick Cantlay se sont contentés de la normale, dimanche à Avondale lors de la dernière ronde de la Classique Zurich de La Nouvelle-Orléans, mais leur avance était telle après trois rondes qu’ils ont triomphé malgré tout.

La paire a donc montré un cumulatif de 258 (-29) au terme de cette compétition par équipe. Leurs compatriotes Sam Burns et Billy Horschel ont quant à eux remis une dernière carte de 68 au terme de cette ronde sous le format des coups alternatif, de sorte que leur total de 261 (-27) les a placés à deux coups des champions.

Non loin derrière, Davis Riley et Will Zalatoris ont été les auteurs de la meilleure performance du jour, à 66 (-6). Ils ont terminé quatrièmes, à 265 (-23).

À l’autre bout du spectre, le Canadien Michael Gligic et son coéquipier Ryan Armour ont été les pires concurrents du jour, à 75 (+3). Ils pointent au 36e échelon du classement, à 276 (-12).