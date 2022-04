Les Wildcats en séries

Les Wildcats de Moncton ont vaincu le Titan d’Acadie-Bathurst au compte de 4 à 3, dimanche au Centre régional KC Irving, devenant la 12e équipe à décrocher son billet pour les séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Jonathan Lemieux n’a rien donné pendant plus de 47 minutes devant la cage des Cats, cédant finalement devant Riley Kidney, Marc-André Gaudet et Ben Allison en troisième période. Il a effectué 31 arrêts pour l’emporter.

Brooklyn Kalmikov, Yoan Loshing, Jonas Taibel et Alex Mercier se sont pour leur part chargés de l’aspect offensif pour Moncton.

Le Drakkar en difficultés

Le Drakkar de Baie-Comeau cherche pour sa part à rester en vie, et la tâche n’était pas aisée puisqu’il rendait visite aux puissants Islanders à Charlottetown.

Francesco Lapenna a repoussé 28 rondelles et le Drakkar a été blanchi 5 à 0.

William Trudeau, Jérémie Biakabutuka, Jarrett Todd, Patrick Guay et Lukas Cormier ont tous déjoué Olivier Ciarlo, qui a été bombardé de 42 tirs.

Il s’agit d’une cinquième défaite consécutive pour Baie-Comeau, qui se bat pour terminer au sein du top 16 au classement général afin de participer aux séries éliminatoires. Avec trois matchs à jouer, l’équipe nord-cotière est 16e, à égalité avec les Tigres de Victoriaville.

Les Foreurs devront attendre aussi

Les Foreurs de Val-d’Or avaient quant à eux l’occasion de se donner un coussin de cinq points devant le Drakkar et les Tigres, mais ils se sont plutôt inclinés 6 à 2 contre les Olympiques à Gatineau.

Zachary Dean (deux buts, une aide) et Antonin Verreault (un but, deux aides) ont contribué à cette victoire. Cole Cormier, Jonah De Simone et Olivier Boutin ont également fait bouger les cordages pour l’équipe de l’Outaouais. Pour celle de l’Abitibi-Témiscamingue, Justin Robidas a réussi un doublé.

L’Océanic gagne enfin

Dans un autre match n’ayant aucun impact sur les éliminatoires, l’Océanic de Rimouski a mis un terme à une séquence de cinq revers en venant à bout des Eagles du Cap-Breton 6 à 4.

Jacob Mathieu a réussi un doublé dans la victoire, tandis que Cory MacGillivray a inscrit son tout premier filet au sein du circuit Courteau. Leurs coéquipiers Xavier Cormier, Liam Kidney et William Dumoulin ont également fait scintiller la lumière rouge.

Ivan Ivan, Lucas Canning, Émile Hegarty-Aubin et Romain Rodzinski ont répliqué pour la seule équipe qui est déjà officiellement éliminée.