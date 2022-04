Les Sags défaits par des Huskies affamés

Les Saguenéens de Chicoutimi ont subi une défaite de 4 à 2 face aux Huskies de Rouyn-Noranda, dimanche, en Abitibi. Les Sags ont ainsi conclu leur voyage à l’étranger avec deux revers et une victoire.

«On a mieux travaillé que samedi. Ce n’est jamais évident trois matchs en trois jours. On veut être prêt pour les séries», a mentionné l’entraîneur-chef de Chicoutimi, Bryan Lizotte, en l’absence de Yanick Jean qui est présentement en Allemagne pour le Championnat mondial masculin des moins de 18 ans.

Après une défaite à sens unique samedi face à ces mêmes Huskies, l’équipe chicoutimienne a amorcé le match avec beaucoup plus de hargne. Le vent a toutefois changé vers la fin du premier tiers. Les Sags ont dû resserrer les rangs en défense, alors que les locaux prenaient du poil de la bête.

C’est finalement Sergei Litvinov qui a flanché en premier. Les Huskies ont ouvert la marque grâce à Samuel Johnson qui a sauté sur une rondelle dans l’enclave. En revanche, William Rouleau a assuré la réplique immédiate des visiteurs. Libre comme l’air, le meilleur pointeur des siens a marqué son 26e filet de la saison en avantage numérique.

Johnson s’est relevé pour permettre aux Huskies de reprendre les devants dans la partie. L’attaquant a marqué son second but de la soirée, alors qu’il a battu Litvinov avec un homme en plus sur la patinoire.

Rouyn-Noranda a jeté une réelle douche d’eau froide sur la tête des Saguenéens. Oublié par ses rivaux, Coen Strang a fait 3 à 1 en toute fin de deuxième période. Les Saguenéens ont répliqué en milieu de troisième période à l’aide du capitaine Michaël Pellerin. Ce dernier a décoché un boulet qui s’est frayé un chemin dans la lucarne. Mathieu Gagnon a complété la marque dans un filet désert, ce qui a mis fin au débat.

Un rude périple en Abitibi

Les Sags ont terminé leur voyage de trois matchs avec un rendement négatif. Alors qu’il reste deux parties au calendrier, Chicoutimi se retrouve au 14e échelon du classement général. En date de dimanche, les Bleus devraient affronter les Remparts de Québec ou les Islanders de Charlottetown au premier tour des séries éliminatoires. Les huit équipes qualifiées de chacune des conférences participeront à la ronde des 16.