Les Canucks en situation de désespoir

Les Canucks de Vancouver auront besoin d’un petit miracle pour pouvoir retourner en séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) après avoir raté la coupure la saison dernière.

Avec trois parties à disputer au calendrier régulier, la formation britanno-colombienne a besoin que les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas connaissent des ratés jusqu’à la fin de la campagne. Elle devra aussi avoir raison du Kraken de Seattle, des Kings de Los Angeles et des Oilers d’Edmonton pour avoir une mince chance de ravir la dernière place qui donne accès au tournoi printanier.

Bref, les joueurs des «Nucks» peuvent déjà pratiquement planifier leurs voyages de golf au mois de mai.

«Nous avons poussé fort, mais nous n’avons pas atteint notre objectif, a avoué l’entraîneur-chef Bruce Boudreau, dont les propos ont été repris par Sportsnet. Je suis déçu.

«Nous allons tout donner dans les trois dernières parties. Mais je ne m’attends pas à ce que nous atteignions notre but ultime.»

Une entame laborieuse

Les Canucks subissent les contrecoups de leur début de saison hasardeux, au cours duquel ils ont affiché un dossier de 6-14-2. Depuis l’arrivée de Boudreau en poste, ils ont montré un tout autre visage, avec une fiche de 32-16-9.

«Ç’aurait été bien de connaître un meilleur début de saison et de ne pas se retrouver dans cette situation, a confirmé le défenseur Oliver Ekman-Larsson. Mais je suis fier de notre groupe. Nous n’avons jamais abandonné au cours de la saison.»

L’un des principaux responsables du redressement du navire des Canucks est certainement leur portier Thatcher Demko. Il a montré un dossier de 33-22-7, une moyenne de buts alloués de 2,72 et un taux d’efficacité de ,915, et ce, devant une des défensives les plus poreuses du circuit.

Les 64 départs du gardien américain commencent toutefois à avoir un impact sur la qualité de ses sorties, lui qui n’avait jamais disputé plus de 35 rencontres en une saison avant cette campagne.

«Il commence peut-être à être fatigué, a enchaîné Boudreau. Mais il a été excellent pour nous. Quand tu es désespéré, tu dois prendre des risques. Je me suis toujours senti confortable à lui confier notre cage.»

L’équipe de Vancouver sera officiellement écartée du portrait des séries éliminatoires si les Golden Knights l’emportent contre les Sharks de San Jose, dimanche soir.