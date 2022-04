Les Blue Jays échappe le balayage en 10e manche

Jeremy Pena a joué les héros, claquant le circuit de la victoire en fin de 10e manche et les Astros ont évité le balayage en vertu d’une victoire de 8 à 7 face aux Blue Jays de Toronto, dimanche à Houston.

Pena a produit deux points avec cet élan fatidique. Quelques instants plus tôt, Lourdes Gurriel fils avait pourtant entamé le tour au bâton supplémentaire avec un double bon pour un point.

Jordan Romano (0-1) était sur la butte. Il a ainsi échoué pour une toute première fois à protéger une avance des siens cette saison, lui qui domine le baseball majeur avec huit sauvetages. Il revendique ainsi une moyenne de points mérités de 2,16 cette année.

Résilience

Les Blue Jays ont malgré tout montré toute leur résilience en prolongeant le match en vertu d’un mauvais départ de Yusei Kikuchi. Ce dernier a en effet connu des ennuis de précision.

Le Japonais a cédé quatre points, dont deux mérités, trois coups sûrs et pas moins de cinq buts sur balles en seulement trois manches et deux tiers de travail. Il montre une moyenne de 3,75 en trois parties cette année, lui qui est toujours en quête d’une première victoire dans l’uniforme des Jays.

Ainsi, après trois manches, la formation de l’Ontario tirait de l’arrière par trois points. Gurriel fils a toutefois claqué son premier circuit – en solo – de la campagne en début de cinquième, puis Zack Collins a produit trois points avec une bombe en sixième.

Cette claque a d’ailleurs sonné le glas pour Luis Garcia à la fin de l’engagement. L’artilleur a concédé cinq points, autant de frappes en lieu sûr et une passe gratuite en six manches.

En bref

Vladimir Guerrero fils a connu un autre excellent match, lui qui était utilisé comme frappeur désigné. Il a produit un point en vertu d’un ballon-sacrifice, frappant par ailleurs deux fois la balle en lieu sûr en trois présences officielles au bâton. Il a également obtenu un but sur balles.

Les Blue Jays seront maintenant de retour à la maison pour une séquence de 10 parties, soit la plus longue de la saison. Les Red Sox de Boston (quatre matchs), les Astros (trois) et les Yankees de New York (trois) seront de visite.