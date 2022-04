Déjà un premier but pour Boko Imama!

Ça aura pris presque 7 ans depuis son repêchage avant que Bokondji Imama atteigne la Ligue nationale. Le Montréalais d'origine a été un peu plus expéditif pour inscrire son premier filet. Il réalise l'exploit à son deuxième match seulement dans le circuit Bettman.

Imama, c'est la définition de la persévérance. Le Lightning avait jeté son dévolu sur lui avec le 180e choix du repêchage de 2015. Entre-temps, il a porté les couleurs de deux organisations dans la Ligue américaine, en plus d'un bref séjour dans la ECHL en 2018-19. Jeudi, il disputait son premier match pour les Coyotes, et aujourd'hui, il complète une merveilleuse passe de l'ancien du CH Alex Galchenyuk pour marquer un but plus grand que nature.

On se rappelle qu'en janvier dernier, Boko Imama avait été la cible d'un geste raciste dans la LAH alors qu'il revêtissait le maillot des Roadrunners de Tucson, le club-école des Coyotes. Son assaillant avait d'ailleurs écopé d'une suspension de 30 matchs. Et donc, le gros attaquant prouve encore aujourd'hui que sa détermination et sa persévérance sont sans égal et que dans les années à venir, il continuera de faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire taire ses détraqueurs. Vous ne voulez pas être celui qui mise contre Boko Imama.

Ainsi, ce premier but a été un véritable catalyseur pour les Coyotes qui tiraient de l'arrière 4 à 1 face aux Blues avant l'exploit. La troupe d'André Tourigny a remonté la pente pour forcer la tenue d'une prolongation. Malheureusement, un but de Justin Faulk permet aux Blues d'empocher les 2 points par la marque de 5 à 4.

Avec le point acquis, les Coyotes ont désormais 51 points au classement, soit le même total que les Canadiens. Toutefois, comme l'Arizona ont plus de victoires en temps régulier, ils prennent le 31e rang, laissant le fond du classement au Bleu-Blanc-Rouge.

Vous pouvez voir les faits saillants de 10 autres matchs disputés samedi dans la LNH.

Canadiens (4) c. Sénateurs (6)

Maple Leafs (2) c. Panthers (3) - Prolongation

Canucks (3) c. Flames (6)

Penguins (7) c. Red Wings (2)

Rangers (1) c. Bruins (3)

Predators (2) c. Lightning (6)

Blackhawks (1) c. Sharks (4)

Kraken (2) c. Stars (3)

Hurricanes (3) c. Devils (2) - Prolongation

Islanders (3) c. Sabres (5)