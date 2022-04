Connor McDavid se surpasse dans une défaite

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Connor McDavid a récolté ses 117e et 118e points en 2021-2022 et a battu son record personnel pour le nombre de points en une seule saison.

La super vedette de 25 ans a fourni des mentions d’aide sur les réussites d’Evander Kane et de Leon Draisaitl dans une défaite de 5 à 2 contre les Blue Jackets à Colombus, dimanche après-midi.

McDavid a maintenant récolté 43 buts et 75 aides pour 118 points en 78 rencontres. Il avait précédemment réussi des campagnes de 116 points, soit en 2018-2019 et en 2020-2021.

Le tout premier choix du repêchage de 2015 occupe le premier rang des pointeurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) jusqu’à maintenant. Il a quatre points de plus que l’attaquant des Panthers de la Floride Jonathan Huberdeau. Le Québécois et ses coéquipiers disputeront le 79e match de leur saison plus tard en soirée.

Pour revenir à l’affrontement contre les Blue Jackets, le match a glissé des mains des Oilers au troisième tiers. En effet, les favoris de la foule ont touché la cible quatre fois au dernier vingt.

Oliver Bjorkstrand a d’abord nivelé le pointage avec son 25e de la saison. Quelques instants plus tard, Nick Blankenburg a inscrit le filet de la victoire. C’était le premier but du défenseur de 23 ans dans la LNH, lui qui y disputait son sixième match en carrière.

Jack Roslovic et Cole Sillinger ont confirmé la victoire des Blue Jackets en fin de rencontre, alors qu’Eric Robinson a été le premier à s’inscrire à la marque pour le club de l’Ohio.