Alex Ovechkin se blesse dans une défaite

Le capitaine des Capitals de Washington, Alex Ovechkin, s’est blessé en début de troisième période dimanche, lors de la troisième période d’une défaite de 4 à 3 en tirs de barrage contre les Maple Leafs de Toronto.

Le franc-tireur a lourdement percuté la bande avec son épaule gauche après avoir raté une chance en échappée. «Ovi» est ensuite resté quelques instants au sol et s’est dirigé vers le vestiaire des siens. En y allant, le Russe a lancé son casque protecteur dans un geste de frustration. Il n’est pas revenu au jeu par la suite.

«Je n'ai pas encore parlé au thérapeute, alors il va falloir attendre qu'il soit évalué», a simplement dit l'entraîneur-chef Peter Laviolette après le match, lui dont les propos ont été rapportés par le lnh.com

« Je n'ai jamais vu personne aussi endurant que ce gars, a quant à lui indiqué l'attaquant T.J. Oshie. On espère qu'il sera correct. Je viens de lui parler, et je pense que ça va aller. C'est toujours apeurant de voir le voir se blesser et rester sur la glace. C'est un dur. Mais s'il y a un gars qui, je sais, ne raterait jamais plus de matchs qu'il ne le faut, c'est bien le numéro 8.»

En 77 rencontres jusqu’à maintenant en 2021-2022, Ovechkin a touché la cible 50 fois et a fourni 40 mentions d’aide pour 90 points. Il a huit réussites de moins qu’Auston Matthews, qui occupe le premier rang des buteurs dans la Ligue nationale.

Ce dernier n’a pas marqué contre les «Caps», mais il a récolté des mentions d’aide sur les réussites de ses coéquipiers Ilya Lyubushkin et Jason Spezza. Ilya Mikheyev a été l’autre marqueur des Leafs, tandis que T.J. Oshie, Lars Eller et Marcus Johansson ont fait bouger les cordages dans le camp du club de Washington.

En fusillade, Alexander Kerfoot a mis fin au débat en faveur de la formation de la Ville Reine au septième tour de cette étape finale de la rencontre.