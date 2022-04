À VOIR | Jonathan Quick offre un cadeau aux Ducks

Le gardien de but des Kings de Los Angeles Jonathan Quick a offert un cadeau à l'attaquant des Ducks d’Anaheim Gerry Mayhew, samedi soir.

Alors qu’une rondelle bondissante se dirigeait lentement vers son filet, le vétéran de 36 ans a tenté de relayer le disque avec son bâton mais est tout simplement passé dans le vide.

Cette bévue permettait aux Ducks de prendre les devants 2-1 dans la rencontre à mi-chemin en deuxième période, dans un match de la plus grande importance pour les Kings qui sont impliqués au plus fort de la course pour une place en séries dans l’association Ouest.

Vous pouvez voir la séquence dans la vidéo ci-dessus.